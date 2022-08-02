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Штырков: всё, чем могу помочь Емельяненко, я сделаю

Штырков: всё, чем могу помочь Емельяненко, я сделаю
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказал слова поддержки в адрес известного российского бойца Александра Емельяненко.

«Всё, чем могу помочь Александру Емельяненко, я сделаю», – написал Штырков в социальной сети.

Ранее Емельяненко обратился к руководству лиги Hardcore FC с просьбой организации поединка соотечественнику Штыркову.

33-летний Иван Штырков провёл свой последний поединок на турнире RCC 11 в мае, нокаутировав в стартовом раунде соотечественника Михаила Колобегова.

В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой! «Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой!
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