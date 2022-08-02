Штырков: всё, чем могу помочь Емельяненко, я сделаю

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказал слова поддержки в адрес известного российского бойца Александра Емельяненко.
«Всё, чем могу помочь Александру Емельяненко, я сделаю», – написал Штырков в социальной сети.
Ранее Емельяненко обратился к руководству лиги Hardcore FC с просьбой организации поединка соотечественнику Штыркову.
33-летний Иван Штырков провёл свой последний поединок на турнире RCC 11 в мае, нокаутировав в стартовом раунде соотечественника Михаила Колобегова.
В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
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