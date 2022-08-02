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Джон Джонс прокомментировал рекордную победу Аманды Нуньес на UFC 277

Джон Джонс прокомментировал рекордную победу Аманды Нуньес на UFC 277
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс поздравил обладательницу титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) бразильянку Аманду Нуньес с победой на турнире UFC 277.

«Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры – нет. Добро пожаловать в клуб, Аманда», – написал боец в социальных сетях.

Напомним, Нуньес взяла реванш у американки Джулианны Пеньи, одержав 10-ю победу в титульных боях UFC. Список же рекордсменов возглавляет сам Джонс:

Джон Джонс (США) – 14;
Жорж Сен-Пьер (Канада) – 13;
Деметриус Джонсон (США) – 12;
Андерсон Силва (Бразилия) – 11;
Аманда Нуньес (Бразилия) – 10.

Ранее президент UFC Дана Уайт оценил возможность организации третьего боя Нуньес и Антонины Шевченко.

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