Джон Джонс прокомментировал рекордную победу Аманды Нуньес на UFC 277
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс поздравил обладательницу титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) бразильянку Аманду Нуньес с победой на турнире UFC 277.
«Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры – нет. Добро пожаловать в клуб, Аманда», – написал боец в социальных сетях.
Напомним, Нуньес взяла реванш у американки Джулианны Пеньи, одержав 10-ю победу в титульных боях UFC. Список же рекордсменов возглавляет сам Джонс:
Джон Джонс (США) – 14;
Жорж Сен-Пьер (Канада) – 13;
Деметриус Джонсон (США) – 12;
Андерсон Силва (Бразилия) – 11;
Аманда Нуньес (Бразилия) – 10.
Ранее президент UFC Дана Уайт оценил возможность организации третьего боя Нуньес и Антонины Шевченко.
Новость по темеДана Уайт оценил возможность третьего боя Нуньес и Шевченко
Комментарии
- 2 августа 2022
-
20:35
-
19:59
-
19:54
-
19:13
-
18:50
-
18:00
-
17:55
-
17:13
-
16:22
-
16:20
-
15:55
-
15:19
-
15:16
-
14:24
-
13:33
-
12:34
-
11:31
-
10:31
-
09:32
-
08:52
-
08:24
-
06:46
-
02:52
-
01:03
-
00:42
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:24
-
23:17
-
21:57
-
21:12
-
21:00
-
20:59
-
20:08
Партнерский контент