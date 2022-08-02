«Там, где орёл родился». Зубайра Тухугов показал, где проводит сборы. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав место, где проводит тренировочные сборы.
«На сборах высоко в горах — там, где орёл родился», — написал Тухугов, добавив своё фото.
Фото: Из личного архива Зубайры Тухугова
Напомним, в последнем бою, который прошёл на UFC 267, Зубайра встречался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Поединок продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову. Для российского бойца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе.
Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе:
Ранее сообщалось, что следующий бой Зубайра проведёт с представителем Бразилии Лукасом Алмейдой.
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