Дана Уайт: для Нуньес бой с Шевченко имеет больше смысла, нежели с Сайборг

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможности организации третьего поединка между представительницей Бразилии, чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес и чемпионкой промоушена в наилегчайшей весовой категории Валентиной Шевченко из Киргизии.
«Кто вообще говорит о бое Нуньес и Сайборг? Аманда одержала доминирующую победу над Крис. Бой с Шевченко имеет больше смысла. Я сейчас всё это говорю не потому, что просто хочу нагадить Сайборг, потому что у нас была неприятная история. По правде говоря, я не обсуждаю подобное на публике. У нас неплохие отношения с Крис. Она поздравила меня с днём рождения. Так что это не похоже на то, что мы ненавидим друг друга. Я желаю ей всего наилучшего в том, что она делает», — приводит слова Даны Уайта BJPenn.
Напомним, первый поединок Шевченко — Нуньес, состоявшийся в марте 2016 года, завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей. Во втором бою, который прошёл в сентябре 2017 года, Нуньес победила раздельным решением судей.
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