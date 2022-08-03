Промоутер Бетербиева рассказал, когда и с кем Артур проведёт следующий бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что россиянин Артур Бетербиев проведёт следующий поединок с Энтони Ярдом в октябре 2022 года.



«Бетербиев проведёт бой с Энтони Ярдом. Поединок пройдёт в Лондоне в конце октября. Ведём ли мы переговоры с командой Бивола? Нет. Дмитрий обязан провести бой с Хильберто Рамиресом. Так что Биволу необходимо победить в этом поединке.



У Бетербиева три титула. Если он пройдёт Ярда и мы узнаем, чем закончится бой Бивола и Рамиреса, то, конечно, мы хотим предоставить Артуру возможность завоевать все четыре пояса», — рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.