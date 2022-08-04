«Это не совсем спортивное мероприятие». Мохнаткин – о бое Дацика с Монсоном

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о поединке Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона. Бой по правилам ММА состоится 5 августа и пройдёт в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН-ТВ».
«Я такие бои не смотрю. Я считаю, это не совсем спортивное мероприятие. Зачем Монсон выступает в таком возрасте? Наверное, потому что у спортсменов всегда есть какой-то порох в пороховницах», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Вячеслав Дацик последний поединок провёл 8 июля, соперником Рыжего Тарзана был Антониу Бигфут Силва. Поединок прошёл по правилам бокса в организации Hardcore Boxing и завершился победой Дацика техническим нокаутом во втором раунде. Последний бой Монсона состоялся 23 февраля против Александра Емельяненко – спортсмены бились на голых кулаках. Решением судей победил Емельяненко.
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