Мохнаткин: даже если Анкалаеву дадут ещё два боя, он всех переедет и станет чемпионом
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о победе Магомеда Анкалаева над Энтони Смитом и перспективах Магомеда стать чемпионом UFC.
«Мага Анкалаев – молодец, он всё делает в своей манере. Я как-то приезжал в Дагестан и работал с ним. Ещё тогда я почувствовал, что этот человек рано или поздно станет чемпионом. Я больше чем уверен, что даже если ему ещё дадут бой или два [перед титульником], он всех переедет и станет чемпионом UFC», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Бой Анкалаева и Смита состоялся в ночь с 30 на 31 июля на турнире UFC 277. После победы Анкалаев поднялся с четвёртой строчки на третью в рейтинге промоушена в полутяжёлом дивизионе.
Комментарии
- 4 августа 2022
-
15:20
-
14:19
-
13:50
-
13:18
-
12:30
-
12:17
-
11:57
-
10:30
-
10:08
-
06:24
-
03:15
-
01:06
-
00:22
- 3 августа 2022
-
22:55
-
22:25
-
22:07
-
21:04
-
20:06
-
19:02
-
18:24
-
17:35
-
16:55
-
16:08
-
14:47
-
13:32
-
12:47
-
11:49
-
10:57
-
09:53
-
01:05
-
00:48
-
00:17
- 2 августа 2022
-
23:58
-
23:12
-
23:06
Партнерский контент