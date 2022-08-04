Мохнаткин: даже если Анкалаеву дадут ещё два боя, он всех переедет и станет чемпионом

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о победе Магомеда Анкалаева над Энтони Смитом и перспективах Магомеда стать чемпионом UFC.

«Мага Анкалаев – молодец, он всё делает в своей манере. Я как-то приезжал в Дагестан и работал с ним. Ещё тогда я почувствовал, что этот человек рано или поздно станет чемпионом. Я больше чем уверен, что даже если ему ещё дадут бой или два [перед титульником], он всех переедет и станет чемпионом UFC», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бой Анкалаева и Смита состоялся в ночь с 30 на 31 июля на турнире UFC 277. После победы Анкалаев поднялся с четвёртой строчки на третью в рейтинге промоушена в полутяжёлом дивизионе.