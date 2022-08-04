Глава «Нашего дела»: бой Панина – ошибка. Его похождения отразились на имидже промоушена

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян назвал поединок, организацию которого он считает главной ошибкой в истории лиги. Таким боем он считает встречу актёра Алексея Панина и певца Никиты Преснякова.

«Ошибки бывают у всех, но кто-то их признаёт, а кто-то – нет. Участники боя, о котором я пожалел, до сих пор шлейфом тянутся за нами – это Алексей Панин, которого мы привезли из Испании в ненадлежащем состоянии. Его старые похождения сексуального характера всё равно отразились на имидже промоушена. Всё-таки это была ошибка. Причём если бы Алексей подрался хорошо – другое дело. Но он вообще не готовился к поединку. Для него это было просто выйти, взять чек и уйти. Он там покривлялся — и всё», – сказал Арутюнян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Большое интервью Арутюняна выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.