Глава «Нашего дела»: бой Панина – ошибка. Его похождения отразились на имидже промоушена

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян назвал поединок, организацию которого он считает главной ошибкой в истории лиги. Таким боем он считает встречу актёра Алексея Панина и певца Никиты Преснякова.
«Ошибки бывают у всех, но кто-то их признаёт, а кто-то – нет. Участники боя, о котором я пожалел, до сих пор шлейфом тянутся за нами – это Алексей Панин, которого мы привезли из Испании в ненадлежащем состоянии. Его старые похождения сексуального характера всё равно отразились на имидже промоушена. Всё-таки это была ошибка. Причём если бы Алексей подрался хорошо – другое дело. Но он вообще не готовился к поединку. Для него это было просто выйти, взять чек и уйти. Он там покривлялся — и всё», – сказал Арутюнян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Большое интервью Арутюняна выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.
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