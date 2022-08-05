Глава «Нашего дела» объяснил, почему не станет организовывать бой Емельяненко и Джигана

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян объяснил, почему не станет возвращаться к идее организации поединка между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэп-исполнителем Джиганом.

«Думали об этом, но мы всегда смотрим на любой поединок с точки зрения бизнеса. Прогнозируем число просмотров, которое может принести этот бой, и количество денег, которое можем потратить на гонорары. Получилось так, что это очень большие суммы. Насколько я знаю, Денис Джиган просил за бой 30 миллионов рублей – столько не платят даже очень крутым профессиональным бойцам в России. Такие деньги могут получить Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, но никак не Джиган. Для нас это нерентабельно с точки зрения бизнеса. Александр Емельяненко со своим послужным списком и то меньше попросил. Поэтому мы решили, что не будем проводить этот бой», – сказал Арутюнян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Большое интервью Арутюняна выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

