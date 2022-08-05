Брат Хабиба Нурмагомедова бросил вызов Педро Муньосу

Непобеждённый в UFC российский боец Умар Нурмагомедов обратился к бразильцу Педро Муньосу в социальных сетях и вызвал его на бой.
«Педро Муньос, я слышал, что ты хотел подраться со мной? Так давай сделаем это!», — написал брат Хабиба Нурмагомедова в своих социальных сетях.
Свой последний бой Педро Муньос провёл 3 июля в рамках турнира UFC 276 с американским бойцом Шоном О'Мэлли. Поединок был остановлен из-за тычка в глаз со стороны американца. В итоге судьи приняли решение не продолжать бой и признали его несостоявшимся. На момент остановки Муньос побеждал соперника.
Умар Нурмагомедов в ночь на 26 июня одержал победу единогласным решением судей над Нэйтоном Манессом на турнире UFC Vegas 57. Российский боец поднялся в топ-15 легчайшего дивизиона UFC.
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