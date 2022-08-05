«Какая-то ужасная хрень». Джо Роган — о приговоре американке Грайнер в России

Известный комментатор UFC Джо Роган разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Вчера, 4 августа, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
«Это действительно какая-то ужасная хрень. Я надеюсь, что можно будет заключить какую-то сделку, чтобы освободить её, и также надеюсь, что это заставит нас обратить внимание на нашу собственную политику здесь, в Америке, где тысячи людей сейчас находятся в тюрьме за марихуану», — написал Роган.
В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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