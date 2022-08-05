Джефф Монсон заявил о намерении отказаться от паспорта США

Ветеран смешанных единоборств, уроженец США Джефф Монсон рассказал о жизни в России и желании отказаться от американского гражданства.
«Я депутат. Помогаю людям, которые потеряли квартиры. У меня есть паспорт России и ЛНР. Я много раз ездил в Донецк и Луганск, помогал там людям. Открыл бесплатную школу в Луганске, открыл две спортшколы в Уфе и одну — в Красногорске. Все бесплатные. Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский. Ок, я не очень хорошо говорю по-русски. Но пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья — в Уфе. Жена —русская. Я — русский.
Американский паспорт? Я сдам все документы. Может, через месяц. Все документы, сейчас просто жду. Хочу ли отказаться от всего? Да, я сдам всё», — приводит слова Монсона «Комсомольская правда».
Дацик ответил на вызов Монсона:
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