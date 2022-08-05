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Магомед Анкалаев бросил вызов Исраэлю Адесанье

Магомед Анкалаев бросил вызов Исраэлю Адесанье
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Российский боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев бросил вызов чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.

«Когда я стану чемпионом — ты будешь первым», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.

На турнире UFC 277 31 июля Магомед Анкалаев одержал победу над американцем Энтони Смитом техническим нокаутом во втором раунде. Победа над Смитом стала для Анкалаева девятой подряд начиная с марта 2018 года, когда он уступил удушающим приёмом шотландцу Полу Крэйгу и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

На турнире UFC 276 Адесанья защитил титул в бою с Джаредом Каннонье. В следующем бою Адесанья встретится с 34-летним представителем Бразилии Алексом Перейрой.

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