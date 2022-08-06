Масвидаль дал прогноз на бой Чимаев – Диаз

Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественником Нейтом Диазом и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, который состоится 11 сентября на турнире UFC 279.
«Они, вероятно, хотели поставить Диаза в пару с кем-то, кто стилистически ему не очень подходит. И дали этого чёртова Хамзата. Они дали ему скучного борца, который попытается приобнять его ноги и понюхать пах.
Думаю, что Хамзат, вероятно, победит. Однако я вижу, как Нейт расправляется с ним в четвёртом или пятом раунде, потому что у Хамзата нет такого бензобака. У него нет такого опыта, и я думаю, что он слишком увлекается моментом, когда тратит энергию на какие-то глупости. Нейт же постарается сохранить всю энергию и дать ему по лицу, когда это будет необходимо. Полагаю, Хамзат должен победить, но я не удивлюсь, если Нейт остановит эту задницу», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
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