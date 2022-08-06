Чимаев отреагировал на резкие слова Масвидаля в свой адрес

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на жёсткие слова американца Хорхе Масвидаля в свой адрес.



«С удовольствием разбил бы ему лицо. Как только его бои станут хорошо продаваться и всё такое, я был бы не прочь разбить ему чёртово лицо», — помимо прочего, говорил Масвидаль о Чимаеве.



«Проснись, приятель», — написал Чимаев, добавив фото лежащего в нокауте Масвидаля.

Напомним, в настоящее время Хамзат готовится к поединку с представителем США Нейтом Диазом. Он состоится 11 сентября на турнире по смешанным единоборствам UFC 279. В последнем бою Чимаев одолел бразильца Гилберта Бёрнса.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве: