Джон Джонс ответил на вопрос о своём возвращении в октагон и назвал возможного соперника

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс ответил на вопрос подписчика в одной из своих социальных сетей по поводу сроков проведения следующего поединка.



«До меня донёсся шёпот о ноябре, но, честно говоря, понятия не имею. Хотя я слышал, что Фрэнсис, возможно, вернётся за стол переговоров», — написал Джонс в своих социальных сетях.



Отметим, что ранее президент UFC Дана Уайт говорил, что следующим соперником Джонса может быть либо Фрэнсис Нганну, который пока восстанавливается после травмы, либо Стипе Миочич.



После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года.

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