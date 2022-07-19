Костяному — 35! В дебюте Джонс грязно добил соперника, зато суплекс был шикарным. Видео

19 июля легендарному Джону Джонсу исполнилось 35 лет. Он не выступал в октагоне с февраля 2020 года, когда Костяной вырвал спорную победу над Домиником Рейесом. После этого он освободил чемпионский пояс в полутяжёлом весе и нацелился на тяжёлый дивизион, куда легендарный боец так и не доехал.

Несмотря на запущенность и постоянные дисциплинарные проступки, Джонс остаётся лучшим бойцом в истории ММА по версии большинства экспертов и спортивных изданий. Его талант начал проявляться с самого первого боя. Уже тогда стало понятно, что на подходе суперзвезда. Это было в апреле 2008 года. Джону было 20 лет, и он начинал свой путь в Fame Fight. В соперники ему дали Брэда Бернарда, чей рекорд на тот момент составлял 0-2.

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И с первых секунд Джонс вёл себя не как сырой дебютант, а словно это его 10-й поединок по счёту. Сразу после выброшенного лоу-кика он зашёл за спину соперника и повалил того на канвас. Джон был близок к тому, чтобы закончить схватку удушающим приёмом. Но Бернарду хватило опыта двух неудачных схваток, чтобы выбраться из оков новичка. Однако ему не удалась контратака в стойке, и Брэда связали в клинче.



И следующим актом в исполнении дебютанта стал редчайший в среде ММА бросок с прогибом через себя, известный за рубежом как суплекс. На этот раз Джонсу удалось добить своего оппонента. Последним ударом перед вмешательством судьи стал футбольный удар по лежащему бойцу. Сразу после остановки поединка Джон собирался покинуть октагон, но его развернули, чтобы поднять руку победителя и вручить здоровенный кубок.



И спустя четыре месяца после дебюта в ММА Костяной оказался в UFC, где сотворил историю и стал живой легендой этого вида спорта. На его счету наибольшее количество побед в титульных боях (14), звание лучшего бойца лиги вне зависимости от весовых категорий, которое держал несколько лет, и масса эпичных схваток. Ждём новой главы в тяжёлом весе.