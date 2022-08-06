Александр Емельяненко: поединок Дацика и Монсона сложно назвать боем

Российский боец Александр Емельяненко поделился мнением о поединке Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона.



«Это сложно назвать боем, за который ещё и пояс вручили. Либо Дацик в ужасной форме, либо этот бой можно назвать выставочным. Как такового боя я не увидел. Надеюсь, Дацик к нашему поединку будет в достойной форме, чтобы показать красивый бой. А Монсону желаю успешно завершить карьеру в октябре», — приводит слова Александра Емельяненко «Матч ТВ».



Бой Дацика и Монсона состоялся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ночь с 5 на 6 августа мск. Поединок завершился победой Вячеслава единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. В предыдущем бою Дацик техническим нокаутом одолел бразильца Антониу Силву. Монсон до этого поражения решением судей проиграл россиянину Александру Емельяненко в поединке на голых кулаках.