Биспинг: победитель боя Порье и Чендлера может получить титульный поединок

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о поединке Дастина Порье и Майкла Чендлера.



«Если Порье и Чендлер добьются успеха, как Майкл смог сделать это в прошлом году на арене «Мэдисон Сквер Гарден», как Дастин делает это во время каждого своего выступления, то этот бой станет сенсационным. Если их противостояние понравится зрителям, то победитель получит возможность титульного боя», — сказал Чендлер в эфире своего подкаста.



33-летний Порье не выступал с декабря 2021 года, когда на турнире UFC 269 уступил в бою за чемпионский титул бразильцу Чарльзу Оливейре, «задушившему» его на первой минуте третьего раунда.



36-летний Чендлер также уступил Оливейре в бою за титул в мае 2021 года на UFC 262, однако после этого провёл два поединка. В ноябре на UFC 268 он уступил единогласным решением по итогам трёх раундов ещё одному экс-претенденту, соотечественнику Джастину Гэтжи, после чего на UFC 274 в мае брутально нокаутировал ветерана организации Тони Фергюсона.

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