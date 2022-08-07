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Майкл Чендлер назвал лучшего ударника в ММА

Майкл Чендлер назвал лучшего ударника в ММА
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Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер разместил новый пост в своих социальных сетях, где назвал Висенте Люке лучшим ударником в смешанных единоборствах.

«Мой парнишка Висенте Люке — лучший ударник в ММА. Измените моё мнение», — написал Чендлер.

Напомним, Люке проиграл нокаутом на состоявшемся в ночь с 6 на 7 августа мск в Лас-Вегасе турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 59. Висенте встречался с американцем Джеффом Нилом. Один из подписчиков попросил Чендлера проявить уважение к Нилу, на что Майкл ответил, что Джефф хорош.

Напомним, в главном бою встречались американец Джамал Хилл и бразилец Тьяго Сантос. Победу здесь праздновал Хилл.

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