Майкл Чендлер назвал лучшего ударника в ММА

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер разместил новый пост в своих социальных сетях, где назвал Висенте Люке лучшим ударником в смешанных единоборствах.



«Мой парнишка Висенте Люке — лучший ударник в ММА. Измените моё мнение», — написал Чендлер.



Напомним, Люке проиграл нокаутом на состоявшемся в ночь с 6 на 7 августа мск в Лас-Вегасе турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 59. Висенте встречался с американцем Джеффом Нилом. Один из подписчиков попросил Чендлера проявить уважение к Нилу, на что Майкл ответил, что Джефф хорош.



Напомним, в главном бою встречались американец Джамал Хилл и бразилец Тьяго Сантос. Победу здесь праздновал Хилл.