Майкл Чендлер назвал лучшего ударника в ММА
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Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер разместил новый пост в своих социальных сетях, где назвал Висенте Люке лучшим ударником в смешанных единоборствах.
«Мой парнишка Висенте Люке — лучший ударник в ММА. Измените моё мнение», — написал Чендлер.
Напомним, Люке проиграл нокаутом на состоявшемся в ночь с 6 на 7 августа мск в Лас-Вегасе турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 59. Висенте встречался с американцем Джеффом Нилом. Один из подписчиков попросил Чендлера проявить уважение к Нилу, на что Майкл ответил, что Джефф хорош.
Напомним, в главном бою встречались американец Джамал Хилл и бразилец Тьяго Сантос. Победу здесь праздновал Хилл.
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