Стерлинг отреагировал на анонс своего боя на UFC 280, резко высказавшись о сопернике
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на то, что его поединок с бывшим чемпионом лиги Ти Джеем Диллашоу состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 и будет соглавным событием турнира.
«Кто-то будет унижен! Я заставлю гордиться малыша Железного Шейха своим верблюжьим сцеплением! Я сломаю тебе спину, а потом брошу тебя! Спасения никакого не будет», — написал Стерлинг.
Напомним, первоначально ожидалось, что бой Стерлинга и Диллашоу состоится на турнире UFC 279, однако, как сообщали источники, поединок был перенесён из-за разногласий Стерлинга с промоушеном.
Алджэмейн Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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