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Команда Александра Усика провела переговоры о бое с Тайсоном Фьюри

Команда Александра Усика провела переговоры о бое с Тайсоном Фьюри
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Известный промоутер Боб Арум рассказал, что у него были продуктивные переговоры с командой украинского боксёра Александра Усика о потенциальном поединке за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я бы хотел провести этот бой, возможно, в декабре или в начале следующего года», — приводит журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях слова Арума.

Напомним, Усик в настоящее время готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Он состоится в конце августа в Саудовской Аравии. Фьюри же объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Ранее он заявлял, что может вернуться в бокс, если получит предложение на £ 500 млн.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:

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