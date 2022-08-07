Григорий Дрозд сказал, что Головкин не должен делать в бою с Канело

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд высказался о третьем поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх чемпионских поясов во втором среднем весе (до 76,2 кг).
«Гена – наш товарищ, я лично знаю его характер, как он готовится, какая у него дисциплина. Я очень надеюсь, что функционально он будет готов. Но всё-таки фаворитом будет являться Сауль Альварес.
Это будет очень равный бой, учитывая его поражения, удар и опыт победы над Канело. Первый бой Головкин точно выиграл, а второй точно не проиграл. Гене в этом поединке нужно просто быть самим собой. Не нужно ни с кем сравнить. С точки зрения стиля, он не может быть похожим на Дмитрия Бивола. Поэтому нужно делать своё, что он умеет – удары вразрез, давление, духота и прихватывать соперника», – приводит слова Дрозда издание MetaMMA.
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