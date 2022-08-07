«Он улучшается с каждой минутой». Бывший тренер Руиса дал прогноз на бой Канело — Головкин

Мэнни Роблес, бывший тренер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса, высказался о третьем поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх чемпионских поясов во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Я вынужден поставить на Канело. Не принижаю заслуг Головкина, но он становится старше, и у него серьёзный износ. Канело же улучшается с каждой минутой. Мы все понимаем, что полутяжёлый вес не является его дивизионом. Но он попытался, и за это нельзя проявить ничего, кроме уважения. Сейчас же Альварес возвращается во второй средний вес, и это лучшее решение. Не хочу говорить, как именно он победит, но я, без сомнений, поставлю на него», – сказал Роблес в интервью YouYube-каналу Fight Hub TV.