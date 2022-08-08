Тренер по MMA Булгучев получил ранения в массовой драке со стрельбой в Петербурге

Тренер по смешанным единоборствам Руслан Булгучев пострадал в результате массовой драки со стрельбой, произошедшей ночью в Петербурге.
РЕН ТВ сообщает, что 27-летний тренер по ММА Руслан Булгучев получил травмы в драке, в которой участвовало около 30 человек. Один из участников конфликта вытащил пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, а затем начал стрелять в людей вокруг. После этого все бросились врассыпную, а Булгучев остался лежать.
Медики диагностировали у тренера рваные раны в области груди и бедра. Предварительно, в Булгучева выстрелили не менее четырёх раз. После того как ему оказали помощь, Руслан покинул больницу.
Ранее сообщалось, что в драке участвовал также Артём Тарасов. В настоящее время участников инцидента разыскивают.
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