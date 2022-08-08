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Спарринг-партнёр рассказал о подготовке Джошуа к реваншу с Усиком

Спарринг-партнёр рассказал о подготовке Джошуа к реваншу с Усиком
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, британский супертяжеловес Фрейзер Кларк, помогающий именитому соотечественнику Энтони Джошуа перед реваншем с украинцем Александром Усиком, рассказал о его подготовке.

«Он бегает. Он делает серьёзный акцент на бег, чтобы набрать форму. Люди говорят, что он большой, перекаченный, и что он сдуется после шести раундов. Но он бегает и очень упорно тренируется.

Он пытается противостоять сказанному выше. Это то, что, как он понял, можно улучшить после первого боя. Математика проста – если ты не сделал достаточно, тогда делаешь больше и ставишь галочку. Перед боем у вас имеется ряд пунктов, и во всех вы должны поставить галочку. Если сделаете это, тогда у вас появится шанс», – приводит слова бойца издание Sky Sports.

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