Спарринг-партнёр рассказал о подготовке Джошуа к реваншу с Усиком

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, британский супертяжеловес Фрейзер Кларк, помогающий именитому соотечественнику Энтони Джошуа перед реваншем с украинцем Александром Усиком, рассказал о его подготовке.
«Он бегает. Он делает серьёзный акцент на бег, чтобы набрать форму. Люди говорят, что он большой, перекаченный, и что он сдуется после шести раундов. Но он бегает и очень упорно тренируется.
Он пытается противостоять сказанному выше. Это то, что, как он понял, можно улучшить после первого боя. Математика проста – если ты не сделал достаточно, тогда делаешь больше и ставишь галочку. Перед боем у вас имеется ряд пунктов, и во всех вы должны поставить галочку. Если сделаете это, тогда у вас появится шанс», – приводит слова бойца издание Sky Sports.
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