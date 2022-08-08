Чейл Соннен вступился за Махачева после критики Хукера

Бывший претендент на титул UFC и аналитик Чейл Соннен прокомментировал высказывание австралийского легковеса Дэна Хукера, раскритиковавшего организацию чемпионского поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Хукер встречался с Исламом, так что его мнение и вправду интересно. Он не поставил против Ислама, а просто поделился наблюдением, однако прав ли он? Если бы Ислама Махачева звали по-другому, получил бы он такую возможность? Если бы у него не было звания наследника Хабиба, то получил бы он этот шанс? Думаю, да.

Его рекорд 22-1, и я даже не уверен, что его единственное поражение было в UFC. Его рекорд практически идеален. У него восемь или девять побед подряд. Я не могу согласиться с тем, что это глупость. Когда у нас есть парень с таким рекордом и его называют наследником, то, очевидно, к нему проявят особое отношение», – сказал Соннен в рамках своего YouTube-канала.