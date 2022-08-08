Менеджер Уайлдера: бой с Джошуа будет огромным, даже если он опять проиграет Усику
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Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, считает, что поединок его подопечного с Энтони Джошуа стал бы большим событием даже в случае поражения британца в реванше с украинцем Александром Усиком.
«Я считаю, что этот бой будет огромным, даже если Джошуа проиграет Усику», – приводит слова Финкеля издание The Sun.
Также функционер высказался об организации потенциального мегафайта между Усиком и Тайсоном Фьюри:
«Я не знаю чужих цифр, это не моё дело, но я слышал, что саудовцы вложили немалые деньги, чтобы Джошуа подрался с Усиком у них. Хотя я не считаю бой Джошуа – Усик таким же большим, как Фьюри – Усик. Саудовцы могут сделать шаг вперёд, учитывая, что на кону будут стоять все пояса».
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