Менеджер Уайлдера: бой с Джошуа будет огромным, даже если он опять проиграет Усику

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, считает, что поединок его подопечного с Энтони Джошуа стал бы большим событием даже в случае поражения британца в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Я считаю, что этот бой будет огромным, даже если Джошуа проиграет Усику», – приводит слова Финкеля издание The Sun.

Также функционер высказался об организации потенциального мегафайта между Усиком и Тайсоном Фьюри:

«Я не знаю чужих цифр, это не моё дело, но я слышал, что саудовцы вложили немалые деньги, чтобы Джошуа подрался с Усиком у них. Хотя я не считаю бой Джошуа – Усик таким же большим, как Фьюри – Усик. Саудовцы могут сделать шаг вперёд, учитывая, что на кону будут стоять все пояса».