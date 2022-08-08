Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Уайлдера: бой с Джошуа будет огромным, даже если он опять проиграет Усику

Менеджер Уайлдера: бой с Джошуа будет огромным, даже если он опять проиграет Усику
Комментарии

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, считает, что поединок его подопечного с Энтони Джошуа стал бы большим событием даже в случае поражения британца в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Я считаю, что этот бой будет огромным, даже если Джошуа проиграет Усику», – приводит слова Финкеля издание The Sun.

Также функционер высказался об организации потенциального мегафайта между Усиком и Тайсоном Фьюри:

«Я не знаю чужих цифр, это не моё дело, но я слышал, что саудовцы вложили немалые деньги, чтобы Джошуа подрался с Усиком у них. Хотя я не считаю бой Джошуа – Усик таким же большим, как Фьюри – Усик. Саудовцы могут сделать шаг вперёд, учитывая, что на кону будут стоять все пояса».

Новость по теме
Экс-чемпион: приставьте к моей голове пистолет, и я скажу, что Усик победит Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022