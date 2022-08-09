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Тиаго Сантос опубликовал пост после досрочного поражения от Хилла на UFC Vegas 59

Тиаго Сантос опубликовал пост после досрочного поражения от Хилла на UFC Vegas 59
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Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Тиаго Сантос опубликовал пост после досрочного поражения от американца Джамахала Хилла, поединок с которым состоялся на турнире UFC Vegas 59 в минувшие выходные.

Напомним, Хилл победил техническим нокаутом в четвёртом раунде. По итогам встречи бойцы получили бонусы за «Лучший бой вечера».

«Я усердно трудился и провёл потрясающий лагерь. Я оставил всего себя, но этого оказалось недостаточно. Никакого стыда, просто плохой вечер, мои поздравления Хиллу. Я вернусь сильнее. Спасибо всем», – написал боец.

Поражение от Хилла стало для 38-летнего Сантоса пятым в последних шести боях. Свою последнюю победу он одержал на турнире UFC Fight Night 193 в октябре 2021 года, одолев единогласным решением соотечественника Джонни Уокера.

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