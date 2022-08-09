Марлон Вера — о Петре Яне: русский толстяк отказался от боя, потому что ел пиццу в Италии

Пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера высказался о несостоявшемся поединке с российским экс-чемпионом Петром Яном.
«Пётр Ян, Бостон, 13 августа. Этот толстяк Пётр Ян отказался от боя, потому что ел пиццу в Италии. Он сказал, что у него нет времени на то, чтобы уложиться в вес и подготовиться. Если я – лёгкие деньги, тогда почему бы тебе не бросить свой кусок и не надрать мне зад? Но он отказался, сказав, что хочет подраться в октябре или ноябре.
А я подумал, что ты не настолько крут, чтобы я дожидался тебя, приятель. Мне нужен экшн, я хочу драться и зарабатывать деньги. Вот что произошло. Нет никакого конфликта между мной и русским толстяком, у него попросту не было времени», – сказал Вера в YouTube-подкасте Ариэля Хельвани.
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