Беллью: если бы на Усика было легко наброситься, тогда Гассиев сделал бы это
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Британский экс-чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью высказался об ожидаемом титульном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Послушайте, нельзя просто наброситься на Александра Усика, как все считают. Потому что если бы это было так, Мурат Гассиев сделал бы это. Я сделал бы. Так что это непросто.
Однако это становится намного проще, когда у вас есть данные, которыми обладает Энтони Джошуа.
И он обязан ими воспользоваться. Просто поднимись в ринг и стань псом. Хотя Джошуа знает об этом, я не могу научить ему чему-то новому. Просто воспользуйся своими данными, которыми ты наделён», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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