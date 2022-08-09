Беллью: если бы на Усика было легко наброситься, тогда Гассиев сделал бы это

Британский экс-чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью высказался об ожидаемом титульном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Послушайте, нельзя просто наброситься на Александра Усика, как все считают. Потому что если бы это было так, Мурат Гассиев сделал бы это. Я сделал бы. Так что это непросто.

Однако это становится намного проще, когда у вас есть данные, которыми обладает Энтони Джошуа.

И он обязан ими воспользоваться. Просто поднимись в ринг и стань псом. Хотя Джошуа знает об этом, я не могу научить ему чему-то новому. Просто воспользуйся своими данными, которыми ты наделён», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.