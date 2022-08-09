«Есть вопросы?» Пётр Ян показал фото с братьями и чемпионскими поясами

Известный российский боец UFC Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с братьями, сыном и чемпионскими поясами.



«Братья. Я всегда рядом! Мамуличка, спасибо тебе родная за всё. По поясам есть вопросы?» — подписал фото Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. В следующем бою Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли.

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