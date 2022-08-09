Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях. Хамзат показал фотографии с тренировки, по которым можно судить о его нынешней физической форме.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомнм, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок проходил в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Чимаев впервые в UFC провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде. В настоящее время он готовится к поединку с американцем Нейтом Диазом. Бой состоится в сентябре на турнире UFC 279.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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