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«Люди не понимают этого». Фрэнсис Нганну назвал качество, отличающее Камару Усмана

«Люди не понимают этого». Фрэнсис Нганну назвал качество, отличающее Камару Усмана
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсис Нганну высказался об обладателе титула организации в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усмане, с которым провёл совместную тренировку.

«Рабочая этика Усмана не знает себе равных. Люди не понимают этого. Они видят, что он чемпион, но вы должны понимать, что он начал свой путь в этом спорте как борец. В самом начале он даже не знал, как выбросить обычную двойку. Сейчас же он дерётся с людьми в стойке и нокаутирует их. И чувствует себя очень уверенно», – сказал Нганну в видео, публикованном на его YouTube-канале.

Напомним, Усман выступит на турнире UFC 278, который состоится 21 августа в Юте (США), и проведёт шестую защиту титула против британца Леона Эдвардса.

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