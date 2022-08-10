«Всегда стараюсь финишировать соперника». Ислам Махачев показал видео с тренировки

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав видео с тренировки.

«Я всегда стараюсь финишировать соперника», — подписал видеозапись Махачев.



Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

Напомним, в последнем бою Махачев сражался с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году. В настоящее время Махачев готовится к поединку с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой запланирован на 22 октября. Он пройдёт на турнире UFC 280.