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«Всегда стараюсь финишировать соперника». Ислам Махачев показал видео с тренировки

«Всегда стараюсь финишировать соперника». Ислам Махачев показал видео с тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав видео с тренировки.

«Я всегда стараюсь финишировать соперника», — подписал видеозапись Махачев.


Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

Напомним, в последнем бою Махачев сражался с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году. В настоящее время Махачев готовится к поединку с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой запланирован на 22 октября. Он пройдёт на турнире UFC 280.

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