Генри Сехудо назвал самого опасного соперника для Оливейры в лёгком весе UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал самого опасного соперника в лёгком весе (до 70 кг) для бразильца Чарльза Оливейры.

По мнению Сехудо, это бывший обладатель титулов организации в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор.

«Макгрегор против Оливейры? Я считаю, что у Макгрегора наибольшие шансы побить его среди всех, с кем он дрался, потому что Макгрегор – левша. И он будет бить сильно. Но Оливейра попытается перевести его в партер. Оливейра неглупый чувак, он универсал», – сказал Сехудо в рамках своего YouTube-канала.

Напомним, свой следующий поединок Оливейра проведёт 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, где встретится с россиянином Исламом Махачевым. Бойцы разыграют вакантный титул в лёгком весе.