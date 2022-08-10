Генри Сехудо назвал самого опасного соперника для Оливейры в лёгком весе UFC
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал самого опасного соперника в лёгком весе (до 70 кг) для бразильца Чарльза Оливейры.
По мнению Сехудо, это бывший обладатель титулов организации в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор.
«Макгрегор против Оливейры? Я считаю, что у Макгрегора наибольшие шансы побить его среди всех, с кем он дрался, потому что Макгрегор – левша. И он будет бить сильно. Но Оливейра попытается перевести его в партер. Оливейра неглупый чувак, он универсал», – сказал Сехудо в рамках своего YouTube-канала.
Напомним, свой следующий поединок Оливейра проведёт 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, где встретится с россиянином Исламом Махачевым. Бойцы разыграют вакантный титул в лёгком весе.
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