Стерлинг: Диллашоу до сих пор мошенничает

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу.
«Спортсмены захватывают власть в спорте, верно? Так что он может говорить всё что угодно, но там я буду умнее, сильнее и быстрее. Тогда мы посмотрим, кто из нас самый опасный парень в дивизионе. Этот дивизион называют одним из самых сложных, а я на вершине. Думаю, он просто должен что-то говорить, чтобы чувствовать себя увереннее, но дождёмся 22 октября.
Этот парень до сих пор мошенничает. Сделав это однажды — всегда будешь продолжать. Так что будет здорово его победить. Этот парень — маленький, лживый проныра. С одной стороны, уважаю за то, что он долгое время занимается боями. С другой стороны, он выигрывал грязным способом», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.
Бой Стерлинга и Диллашоу станет соглавным событием турнира UFC 280, который пройдёт в Абу-Даби в ночь на 23 октября.
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