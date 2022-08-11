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Усман Нурмагомедов может провести бой с чемпионом Bellator в лёгком весе

Усман Нурмагомедов может провести бой с чемпионом Bellator в лёгком весе
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов может провести бой с чемпионом Bellator в лёгком весе бразильцем Патрики Фрейре.

Двоюродный брат Усмана Хабиб Нурмагомедов во время интервью YouTube-каналу «Вестник MMA» после турнира Eagle FC 49 сообщил, что бой с Патрики Фрейре в разработке и планируется 18 ноября.

В своём последнем поединке в рамках турнира Bellator 283 в ночь на 23 июля Усман Нурмагомедов выиграл удушающим приёмом у американского бойца Кристофера Гонсалеса. Это четвёртая победа Усмана в Bellator и 15-я в 15 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

После победы над Гонсалесом Усман Нурмагомедов, вышедший на первое место рейтинга в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону Bellator Патрики Фрейре.

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