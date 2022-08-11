Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов может провести бой с чемпионом Bellator в лёгком весе бразильцем Патрики Фрейре.
Двоюродный брат Усмана Хабиб Нурмагомедов во время интервью YouTube-каналу «Вестник MMA» после турнира Eagle FC 49 сообщил, что бой с Патрики Фрейре в разработке и планируется 18 ноября.
В своём последнем поединке в рамках турнира Bellator 283 в ночь на 23 июля Усман Нурмагомедов выиграл удушающим приёмом у американского бойца Кристофера Гонсалеса. Это четвёртая победа Усмана в Bellator и 15-я в 15 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.
После победы над Гонсалесом Усман Нурмагомедов, вышедший на первое место рейтинга в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону Bellator Патрики Фрейре.
- 11 августа 2022
-
12:49
-
12:20
-
11:22
-
10:58
-
10:09
-
10:00
-
09:28
-
09:00
-
04:00
-
03:11
-
02:31
-
00:41
-
00:22
-
00:06
- 10 августа 2022
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
21:12
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
18:59
-
18:15
-
17:22
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
14:25
-
13:35
-
12:24
-
11:43
-
11:24
-
10:40
-
09:53
-
09:31