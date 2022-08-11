Макгрегор поиздевался над Махачевым оскорбительным мемом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поиздевался над российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым.



Макгрегор опубликовал в соцсетях фотографию ноги с дополнительным соском на лодыжке с подписью «Когда твои родители ещё и кузены».



«Это Махачевы», — подписал мем Конор Макгрегор.

Позднее Конор традиционно удалил запись.

Фото: «Твиттер» Конора Макгрегора

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.