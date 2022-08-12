«В один момент у меня была такая депрессия, что не хотел жить». Круз — о своих травмах

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз рассказал о влиянии травм на его карьеру и личность.



«Моя карьера была сумасшедшим путешествием с её взлётами и падениями. Я чувствую себя намного мудрее после того дерьма, через которое я прошёл. Травмы во время тренировок — одна из самых сложных вещей, с которыми я когда-либо сталкивался. В один момент у меня была такая депрессия, что не хотел жить.



Самое главное, чему я научился благодаря травмам, — это сосредоточиваться, когда ты сомневаешься. Когда вы действительно сомневаетесь в чём-то в своей жизни, сосредоточьтесь на том, для чего вы хотите это изменить, и это вытащит вас из глубин ада. Должно быть нечто большее, чем просто вы, что-то, что движет вами», — приводит слова Круза BJPenn.