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«В один момент у меня была такая депрессия, что не хотел жить». Круз — о своих травмах

«В один момент у меня была такая депрессия, что не хотел жить». Круз — о своих травмах
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз рассказал о влиянии травм на его карьеру и личность.

«Моя карьера была сумасшедшим путешествием с её взлётами и падениями. Я чувствую себя намного мудрее после того дерьма, через которое я прошёл. Травмы во время тренировок — одна из самых сложных вещей, с которыми я когда-либо сталкивался. В один момент у меня была такая депрессия, что не хотел жить.

Самое главное, чему я научился благодаря травмам, — это сосредоточиваться, когда ты сомневаешься. Когда вы действительно сомневаетесь в чём-то в своей жизни, сосредоточьтесь на том, для чего вы хотите это изменить, и это вытащит вас из глубин ада. Должно быть нечто большее, чем просто вы, что-то, что движет вами», — приводит слова Круза BJPenn.

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