Тарасов показал, как выглядит его лицо после поражения техническим нокаутом в кулачном бою

Блогер Артём Тарасов, известный также по выступлениям в ММА, разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о поединке с чемпионом Hardcore FC по кулачным боям Мухамедом Калмыковым. Противостояние было главным событием Hardcore MMA и завершилось во втором раунде победой Калмыкова техническим нокаутом.
«Моё лицо после боя с Мухамедом Калмыковым. Мухамед, готов на реванш на ближайшем турнире? Как раз есть время хорошо подготовиться обоим, а не 10 дней!» — написал Тарасов, добавив своё фото.
Фото: Из личного архива Артёма Тарасова
До этого Тарасов проводил бой с Ахмедом Эдельбиевым в рамках промоушена «Наше дело». В том поединке победителем признали Тарасова — Эдельбиев был дисквалифицирован после двух ударов коленом в пах.
Артём Тарасов отпущен в зале суда после оправдания:
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