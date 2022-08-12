Дана Уайт: мы предлагали безбожно много денег Фёдору Емельяненко

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, как пытался организовать бой между Фёдором Емельяненко и Броком Леснаром, а также ответил, кто, на его взгляд, одержал бы победу в этом поединке.



«Безусловно, я буду предвзят в этом вопросе, но я ставлю на Брока Леснара. Он очень хотел получить бой с Емельяненко и я приложил много усилий, чтобы организовать его. Мы предлагали безбожно много денег Фёдору, но он в итоге всё равно не захотел подраться с Леснаром. Больше по этому поводу мне сказать нечего», — заявил Уайт в разговоре с GQ Sports.



На счету Фёдора Емельяненко 46 профессиональных поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед. В декабре 45-летний боец планирует провести прощальный бой, который состоится на турнире Bellator.

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