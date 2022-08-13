Минаков выразил желание провести бой с Харитоновым

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков выразил желание провести поединок со своим соотечественником Сергеем Харитоновым.
«Я сам инициативу не проявляю, да и особых предложений тоже не получаю. Одно время было у нас обсуждение возможного поединка с Сергеем Харитоновым. Мне бы это было очень интересно, и я в интервью уже об этом говорил. Была бы возможность, мы бы провели этот бой. Думаю, что и Серёга бы от такого не отказался.
Мы уже лет пять назад пытались запланировать этот поединок и наконец подраться. Мы качали эту тему, но так не произошло, а потом Серёга подписал контракт с Bellator. Думаю, что это можно было бы организовать и сейчас. Вопрос в площадке. Если у кого-то будет к этому интерес, то будут предложения, а если нет – значит, не судьба. Жизнь на этом не останавливается, продолжаем работать», — приводит слова Минакова Metaratings.
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