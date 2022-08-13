Стерлинг дал прогноз на главный бой UFC Сан-Диего между Крузом и Верой

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мыслями касательно предстоящего поединка между пятым номером рейтинга легчайшей весовой категории Марлоном Верой и экс-чемпионом промоушена в этом весе Домиником Крузом. Их бой состоится в ночь с 13 на 14 августа мск в Сан-Диего (Калифорния) на турнире UFC Сан-Диего и будет его главным событием.
«Я не говорю, что Круз определённо победит. Бой будет близким. Но я думаю, что Круз будет превосходить его в каждом раунде. При этом у него не всё в порядке с подбородком. Мы уже это видели во время его боя с Педро Муньосом. И если Марлон сможет хорошо приложиться, то вполне сможет финишировать его.
Я не знаю, кто на самом деле выиграет, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал парня, который, по моему мнению, более проверен с технической точки зрения. Думаю, что IQ Круза должен дать плоды», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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