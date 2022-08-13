Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Мамедов узнал дату следующего боя в Bellator и имя соперника

Ислам Мамедов узнал дату следующего боя в Bellator и имя соперника
Комментарии

Российский боец Bellator Ислам Мамедов следующий поединок в промоушене проведёт 1 октября на турнире Bellator 286. Об этом информирует пресс-служба лиги. Соперником россиянина будет американец Ник Браун.

Мамедов последний бой провёл в мае этого года на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 47. Ислам встречался с представителем США Заком Зейном и победил его за две минуты сабмишеном. Последний поединок в Bellator у Мамедова был с Бенсоном Хендерсоном. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей.

Bellator 273. Бенсон Хендерсон vs Ислам Мамедов:

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Браун в последний бой сражался в феврале 2022 года, на турнире Bellator 274 одолев Мэндела Нэлло техническим нокаутом во втором раунде.

Новость по теме
«Не потребовалось и двух минут». Генри Сехудо впечатлился выступлением Ислама Мамедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022