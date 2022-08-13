Ислам Мамедов узнал дату следующего боя в Bellator и имя соперника

Российский боец Bellator Ислам Мамедов следующий поединок в промоушене проведёт 1 октября на турнире Bellator 286. Об этом информирует пресс-служба лиги. Соперником россиянина будет американец Ник Браун.
Мамедов последний бой провёл в мае этого года на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 47. Ислам встречался с представителем США Заком Зейном и победил его за две минуты сабмишеном. Последний поединок в Bellator у Мамедова был с Бенсоном Хендерсоном. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей.
Bellator 273. Бенсон Хендерсон vs Ислам Мамедов:
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Браун в последний бой сражался в феврале 2022 года, на турнире Bellator 274 одолев Мэндела Нэлло техническим нокаутом во втором раунде.
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