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Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову техническим нокаутом

Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову техническим нокаутом
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Стал известен результат поединка с участием известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Ислама Каримова. Противостояние проходило в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC. Бой Дацика и Каримова был главном событием спортивного мероприятия. Исламу удалось одержать победу техническим нокаутом, он добыд её во втором раунде.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск Дацик встречался с ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоялся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. В сентябре Вячеслав должен провести поединок с россиянином Александром Емельяненко.

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