Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову техническим нокаутом
Поделиться
Стал известен результат поединка с участием известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Ислама Каримова. Противостояние проходило в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC. Бой Дацика и Каримова был главном событием спортивного мероприятия. Исламу удалось одержать победу техническим нокаутом, он добыд её во втором раунде.
Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск Дацик встречался с ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоялся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. В сентябре Вячеслав должен провести поединок с россиянином Александром Емельяненко.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
17:00
-
16:33
-
15:53
-
15:24
-
15:05
-
14:04
-
13:38
-
13:35
-
12:47
-
12:32
-
12:29
-
12:13
-
11:22
-
11:06
-
10:48
-
10:04
-
09:55
-
09:47
-
09:25
-
09:17
-
06:30
-
05:55
-
00:43
- 12 августа 2022
-
23:59
-
22:50
-
21:23
-
20:39
-
19:59
-
18:57
-
17:37
-
16:39
-
16:37
-
16:26
-
15:32
-
15:20
Партнерский контент