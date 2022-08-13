Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову техническим нокаутом

Стал известен результат поединка с участием известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Ислама Каримова. Противостояние проходило в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC. Бой Дацика и Каримова был главном событием спортивного мероприятия. Исламу удалось одержать победу техническим нокаутом, он добыд её во втором раунде.



Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск Дацик встречался с ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоялся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. В сентябре Вячеслав должен провести поединок с россиянином Александром Емельяненко.