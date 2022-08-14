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Россиянин Мурзаканов победил Кларка на турнире UFC

Россиянин Мурзаканов победил Кларка на турнире UFC
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В ночь с 13 на 14 августа в Сан-Диего (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках основного карда россиянин Азамат Мурзаканов встретился с представителем США Девином Кларком.

Бой продлился три раунда и завершился победой россиянина техническим нокаутом. Для Мурзаканова эта победа стала второй подряд в UFC. Всего на его счету 12 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения

В главном событии турнира пятый номер рейтинга легчайшей весовой категории Марлон Вера встретится с экс-чемпионом промоушена в этом весе Домиником Крузом.

Основной кард
Марлон Вера – Доминик Круз
Нэйт Ландвер – Давид Онама
Ясмин Хауреги – Ясмин Лусиндо
Девин Кларк – Азамат Мурзаканов
Ариани Липски – Присцила Кашоэйра
Бруно Силва – Джеральд Миршерт

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 41), Сан-Диего, Калифорния, США
Девин Кларк - Азамат Мурзаканов (W)
14 августа 2022, воскресенье. 03:10 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Девин Кларк
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