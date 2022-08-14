Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес дебютировал в новом дивизионе с победы в седьмом раунде

Теофимо Лопес дебютировал в новом дивизионе с победы в седьмом раунде
Комментарии

Известный американский боксёр Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) успешно дебютировал в первом полусреднем весе. Соперником Лопеса был представитель Мексики Педро Кампа (34-1-1, 23 KO). Поединок завершился в седьмом раунде, когда Лопес сначала отправил оппонента в нокдаун, вскоре после чего судья принял решение остановить бой.

Для Лопеса эта победа стала 17-й на профессиональном ринге (13 из них были одержаны нокаутом). Также в его активе одно поражение. До этого Теофимо встречался с претендентом на титул IBF, представителем Австралии Джорджем Камбососом и проиграл ему раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.

Шикарная работа рук от абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса:

Новость по теме
Теофимо Лопес: люди считают меня сумасшедшим, но я величайший в своей эпохе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022