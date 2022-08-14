Теофимо Лопес дебютировал в новом дивизионе с победы в седьмом раунде
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Известный американский боксёр Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) успешно дебютировал в первом полусреднем весе. Соперником Лопеса был представитель Мексики Педро Кампа (34-1-1, 23 KO). Поединок завершился в седьмом раунде, когда Лопес сначала отправил оппонента в нокдаун, вскоре после чего судья принял решение остановить бой.
Для Лопеса эта победа стала 17-й на профессиональном ринге (13 из них были одержаны нокаутом). Также в его активе одно поражение. До этого Теофимо встречался с претендентом на титул IBF, представителем Австралии Джорджем Камбососом и проиграл ему раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.
Шикарная работа рук от абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса:
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