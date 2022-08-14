Судейские записки боя Вера — Крус. Победивший Марлон проигрывал после трёх раундов. Фото

Представлены судейские записки по итогам поединка между пятым номером рейтинга легчайшей весовой категории UFC Марлоном Верой и бывшим чемпионом лиги в этом весе Домиником Крусом. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Сан-Диего. Спортивное шоу прошло в ночь с 13 на 14 августа мск. Победу в этом противостоянии праздновал Вера. Примечательно, что после трёх раундов Марлон проигрывал у всех судей — 28-29, 28-29, 28-29.
Напомним, поединок продлился четыре раунда и завершился победой Веры нокаутом. Для него этот успех стал 21-м в смешанных единоборствах при семи поражениях и одной ничьи. Также для эквадорца эта победа стала четвёртой подряд. Что касается Круса, то он потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 24 победы.
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