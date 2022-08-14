Сехудо отреагировал на недавнее фото Хабиба с Хасбиком

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо отреагировал на недавнее фото, которое в своих социальных сетях разместил экс-чемпион лиги в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов. На снимке Хабиб предстал вместе с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
«Скажите ему, чтобы подписал контракт», — написал в комментариях Сехудо.
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА.
Сехудо обратился к Хасбику на русском языке, спев колыбельную:
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